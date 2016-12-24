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Российская авиация активизировалась на админгранице с Крымом

Российская авиация активизировалась на админгранице с Крымом
Накануне в районе админграницы с аннексированным Россией Крымом очевидцы наблюдали активные действия авиации России, передает replyua.net. Такая информация поступила от представителей ГПСУ. В тексте сообщения ведомства отмечается, что пограничниками Бердянского и Херсонского отрядов был зафиксирован полет сразу пяти вертолетов, принадлежавших стране-оккупанту. Ми-8, которые принадлежат России, передвигались над оккупированным полуостровом по всей административно границы, при этом не пересекая ее. После каждого подобного действия сотрудники пограничных служб сообщали об этом подразделениям украинских Вооруженных Сил.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе заявили, что в районе админграницы можно было наблюдать за тем, как перемещается незначительное количество военной техники РФ. К тому же, украинские представители стали свидетелями передвижения катеров на подушках на участке моря, с которых высаживали и сажали недалеко от позиций.

Как известно, в середине ноября текущего года Гаагский международный уголовный суд принял решение, согласно которому аннексия Крыма сопоставима с международным вооруженным конфликтом.
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