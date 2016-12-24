На Новый год украинцев приглашают поработать официантами и Снегурочками

Незадолго до новогодних праздников на сайтах по поиску работу начали появляться так называемые временные вакансии – украинцы, не имеющие специального образования, в праздники могут зарабатывать около пятисот гривен в день, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Эксперты исследовали рынок труда на протяжении последнего месяца года и пришли к выводу, что самыми востребованными сейчас являются официанты и Снегурочки. Кроме того, срочно требуются упаковщики товара в крупные супермаркеты. Эксперты нашли вакансию в Виннице – там предлагают поработать упаковщиком с 29 по 31 декабря. При восьмичасовой занятости можно получить до 1,2 тысяч гривен за день. Временные сотрудники требуются во все супермаркеты – им предлагают обновлять продукцию на прилавках за 25 гривен в час.
Во многих городах требуются грузчики и комплектовщики с зарплатой до семи тысяч гривен в неделю. В столице больше всего открытых вакансий для Снегурочки и Деда Мороза. На некоторых мероприятиях можно заработать до 2,5 тысяч гривен за большое выступление. Большой спрос и на обслуживающий персонал в кафе и рестораны – официантам за одну смену на праздники предлагают тысячу гривен.