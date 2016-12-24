валюта
СпецтемаПортников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

На Новый год украинцев приглашают поработать официантами и Снегурочками

На Новый год украинцев приглашают поработать официантами и Снегурочками
Незадолго до новогодних праздников на сайтах по поиску работу начали появляться так называемые временные вакансии – украинцы, не имеющие специального образования, в праздники могут зарабатывать около пятисот гривен в день, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.

Эксперты исследовали рынок труда на протяжении последнего месяца года и пришли к выводу, что самыми востребованными сейчас являются официанты и Снегурочки. Кроме того, срочно требуются упаковщики товара в крупные супермаркеты. Эксперты нашли вакансию в Виннице – там предлагают поработать упаковщиком с 29 по 31 декабря. При восьмичасовой занятости можно получить до 1,2 тысяч гривен за день. Временные сотрудники требуются во все супермаркеты – им предлагают обновлять продукцию на прилавках за 25 гривен в час.

Во многих городах требуются грузчики и комплектовщики с зарплатой до семи тысяч гривен в неделю. В столице больше всего открытых вакансий для Снегурочки и Деда Мороза. На некоторых мероприятиях можно заработать до 2,5 тысяч гривен за большое выступление. Большой спрос и на обслуживающий персонал в кафе и рестораны – официантам за одну смену на праздники предлагают тысячу гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
23 дек 2016
10266

Пономарь: новые санкции США против России - рождественский подарок Обамы

Олег Пономарь сообщает на своей странице в Фейсбуке, что полномочия Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки еще не закончились, и он «порадовал» Российскую Федерацию новым

23 дек 2016
8590

Стрелков рассказал о боях на Донбассе, больших потерях и дезертирстве боевиков

Один из бывших главарей пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков, также известны обществу как Гиркин, обнародовал информацию о серьезных боевых действиях, которые, по его словам, сегодня

Последние новости

Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

Блогер: Готов подписаться под каждым словом Владимира Гройсмана

Рабинович: Обама заставил Путина сильно нервничать и обижаться

Программа МВФ была перевыполнена Нацбанком, - Чурий

СМИ: братья Суркисы стали главными «жертвами» «ПриватБанка»

Роман Цимбалюк: То, что в России называют «вставание с колен», в Украине называют «оккупацией»

Саакашвили: ОПЗ до сих пор под контролем людей Яценюка

Астролог рассказал, когда Украина вступит в ЕС

В «Оппозиционном блоке» созрели: хотят перевыборов

Шендерович: ворованное всегда приходится отдавать

В Гонконге началась продажа самых маленьких квартир в мире

Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

Ющенко рассказал, как «Межигорье» ускользнуло от Тимошенко

 Новости за день