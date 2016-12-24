Украина получит от Папы Римского 6 миллионов евро

Ватикан направляет в Украину первый транш финансовой помощи для устранения гуманитарного кризиса, и его размер составит шесть миллионов евро, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
О выделении гуманитарной помощи стало известно из сообщения пресс-службы Святого Престола. В нем говорится о том, что пока выделяется половина суммы, которая была собрана по инициативе Папы Римского Франциска. Деньги собирали в европейских церквях специально для тех граждан Украины, которые пострадали в результате военных действий. В сообщении также подчеркивается, что вся сумма поступит на финансирование проектов, которые направлены на оказание гуманитарной помощи жителям восточных регионов Украины.
Напомним, что заявление о сборе средств для помощи жителям Донбасса прозвучало от Франциска в апреле этого года. Папа Римский назвал 24 апреля Днем пожертвований для украинцев, пострадавших в ходе конфликта. Программы помощи официально утверждают только в Ватикане, и эта финансовая помощь будет предоставляться только адресно.