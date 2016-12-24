Украина переместилась на второе место в мире по количеству контрабандных сигарет

Украина уступила «пальму первенства» по контрабанде сигарет Польше и опустилась в списке стран на второе место. Как информирует replyua.net, такие данные предоставляет Всемирная таможенная организация.
Согласно отчету о нелегальной торговле в прошлом году, Украина стала второй в списке стран по незаконному ввозу табачной продукции. В организации отмечают, что общий объем контрабандной табачной продукции в мире в прошлом году достигал 2,6 миллиардов сигарет, и на первое место по контрабанде сейчас выходит Польша. В Украине в 2015 году был зафиксирован 181 случай изъятия табачной продукции. С 2008 по 2001 годы, а также в 2014 году Украина была лидером по незаконному обороту табачной продукции, и лишь в 2013 году Украину «обогнал» Тунис.
Однако в организации подчеркнули, что объемы изъятой контрабандной табачной продукции в Украине стали намного меньше, что не свидетельствует о том, что количество нелегальной продукции уменьшается. Эксперты утверждают, что новые данные свидетельствуют о плохой работе таможенных органов.