Суд начал получать первые дела о несоблюдении правил е-декларирования

Украинский суд начал получать первые дела от Нацагентства, которое занимается вопросами устранения коррупционных фактов (НАПК) о том, что взявшие на себя обязанности выполнения государственных функций или местного самоуправления, несвоевременно подали или вообще не предоставили е-декларации, о чем сообщается на официальном ресурсе ведомства.
Как информирует replyua.net, в обнародованной на сайте информации говорится: «Согласно с протоколами, сотрудники Нацагентства по противодействию коррупции зафиксировали случаи, когда поставленными для осуществления государственных задач лицами, были несвоевременно предоставлены данные в системе е-декларирования за минувший год, без каких-либо уважительных на то причин. Предоставленные суду бумаги были составлены в соответствии с действующим в стране законодательством по части третей статьи двенадцатой Закона Украинского государства «О предотвращение коррупции» и Порядка оформления протоколов о нарушениях законодательства административного характера и внесения письменных распоряжений НАПК».
Ранее уже сообщалось, что в Украинском государстве, начиная с первого осеннего дня текущего года, стартовала работа системы обязательных деклараций в электронном виде, касающаяся государственных служащих.