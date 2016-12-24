валюта
СпецтемаПортников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

К введению визового режима с РФ технически все готово, - МИД Украины

К введению визового режима с РФ технически все готово, - МИД Украины
Марьяна Беца, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, заявила о том, что технически все готово к введению визового режима с Россией, передает replyua.net со ссылкой на Эспрессо.

По словам пресс-секретаря, Министерство полностью готово к отмене безвиза с технической точки зрения, и в настоящий момент этот вопрос анализируется, поскольку обсуждения были уже несколько раз. «Технологически МИД уже готов к этому, и не будет никаких проблем, если примут соответствующее политическое решение. Однако остается целый ряд вопросов, которые нужно анализировать очень взвешено, и, прежде всего, нам предстоит оценить масштабы последствий для тех украинцев, которые сейчас находятся в РФ. Речь идет о трех миллионах граждан. Их защита является для нас важнейшим приоритетом», заявила Беца.

Также она отметила, что отмена безвиза не способна решить все проблемы, особенно ту, что связана с неконтролируемой частью украинской границы. «Не исключено, что после введения визового режима со стороны России начнутся провокации», отметила пресс-секретарь.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
23 дек 2016
10266

Пономарь: новые санкции США против России - рождественский подарок Обамы

Олег Пономарь сообщает на своей странице в Фейсбуке, что полномочия Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки еще не закончились, и он «порадовал» Российскую Федерацию новым

23 дек 2016
8590

Стрелков рассказал о боях на Донбассе, больших потерях и дезертирстве боевиков

Один из бывших главарей пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков, также известны обществу как Гиркин, обнародовал информацию о серьезных боевых действиях, которые, по его словам, сегодня

Последние новости

Беларусь засудила репортера Associated Press за статью о радиоактивном сыре

Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

Блогер: Готов подписаться под каждым словом Владимира Гройсмана

Рабинович: Обама заставил Путина сильно нервничать и обижаться

Программа МВФ была перевыполнена Нацбанком, - Чурий

СМИ: братья Суркисы стали главными «жертвами» «ПриватБанка»

Роман Цимбалюк: То, что в России называют «вставание с колен», в Украине называют «оккупацией»

Саакашвили: ОПЗ до сих пор под контролем людей Яценюка

Астролог рассказал, когда Украина вступит в ЕС

В «Оппозиционном блоке» созрели: хотят перевыборов

Шендерович: ворованное всегда приходится отдавать

В Гонконге началась продажа самых маленьких квартир в мире

Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

 Новости за день