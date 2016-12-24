К введению визового режима с РФ технически все готово, - МИД Украины

Марьяна Беца, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, заявила о том, что технически все готово к введению визового режима с Россией, передает replyua.net со ссылкой на Эспрессо.
По словам пресс-секретаря, Министерство полностью готово к отмене безвиза с технической точки зрения, и в настоящий момент этот вопрос анализируется, поскольку обсуждения были уже несколько раз. «Технологически МИД уже готов к этому, и не будет никаких проблем, если примут соответствующее политическое решение. Однако остается целый ряд вопросов, которые нужно анализировать очень взвешено, и, прежде всего, нам предстоит оценить масштабы последствий для тех украинцев, которые сейчас находятся в РФ. Речь идет о трех миллионах граждан. Их защита является для нас важнейшим приоритетом», заявила Беца.
Также она отметила, что отмена безвиза не способна решить все проблемы, особенно ту, что связана с неконтролируемой частью украинской границы. «Не исключено, что после введения визового режима со стороны России начнутся провокации», отметила пресс-секретарь.