Дорожная полиция в Украине начнет работу летом 2017 года

Уже летом следующего года в Украине запланировано начало работы дорожной полиции. Как информирует replyua.net, такая информация поступила от заместителя руководителя Национальной полиции Украины Константина Бушуева. Он отметил, что уже ровно через год ожидается полное завершение процесса формирования дорожной полиции. По его словам, среди предполагаемых функциональных обязанностей работников дорожной службы должна стать безопасность дорожного движения. К тому же, полицейские на дорогах должны будут проявлять реакцию на все криминальные преступления на всех патрулируемых участках.
Бушуев утверждает, что деятельность руководства Нацполиции не будет ограничиваться созданием дорожной полиции. Он подчеркнул, что сейчас рассмотрения депутатами ВР ожидает целый перечень изменений в законодательство, благодаря которым полицейские смогут полностью реализовать все процедуры, предполагающие автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Заместитель главы Нацполиции уверен, что принятие данных изменений поможет более качественно гарантировать безопасность движения на дорогах.