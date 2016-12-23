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Путин поддержал «безвиз» Украина – ЕС

Путин поддержал «безвиз» Украина – ЕС
Во время пресс-конференции, которая проходит ежегодно в России, Лидер Российской Федерации Владимир Путин, давая ответ на вопрос о том, эффективны ли встречи в «нормандском формате», или нет, заявил, что переговоры таких параметров, на самом деле, не дают практически никакой эффективности.

Как информирует replyua.net, Владимир Путин отметил: «Никакой суперэффективности «нормандский формат» не демонстрирует. Однако другого просто нет». В это же время Путину задали вопрос, касающийся безвизового режима Украины со странами Евросоюза, на что президент ответил, что полностью поддерживает планы на будущее по вводу «безвиза» для Украины. Он отметил: «Я это целиком поддерживаю. Ведь визовый режим – это пережиток времен «холодной войны». От него необходимо избавляться. В случае, если украинцы получат его, то это будет позитивным шагом, сделанным в правильном направлении». Однако также президент России высказал свое волнение по поводу рынка труда Европы и потенциальных рабочих из Украины, заявив: «чтобы не нарушать миграционное законодательство, им придется один раз в три месяца делать выезд на родину, что будет для них очень унизительно».

Напомним, ранее уже сообщалось, что российский президент Владимир Путин не теряет надежду на то, что так или иначе, но отношения между Украиной и Россией будут стабилизированы.
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