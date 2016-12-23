Сурков пообещал «ЛДНР» место в составе России, - ИС

Дмитрий Тымчук, народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» в своем аккаунте в «Фейсбуке» обнародовал информацию, что Владислав Сурков, являющийся советником российского лидера Владимира Путина, в ходе переговоров с главарями самопровозглашенной «ДНР» дал слово, что украинские земли, которые находятся под оккупацией пророссийского врага, буквально через год-полтора должны войти в состав Российской Федерации.
Как информирует replyua.net, в сообщении Тымчука говорится: «Агенты террористической «ДНР» организовали и осуществили совещание «представителей органов власти и местного самоуправления Донецкой народной республики», в котором также принял непосредственное участие и помощник Владимира Путина Владислав Сурков. В ходе переговоров последний подчеркнул важность того, что «главарям ДНР» необходимо чаще проводить встречи и разговоры с местным населением оккупированных территорий с целью доведения до них данных о большом вкладе Российской Федерации в развитие псевдореспублики. При этом советник российского лидера пообещал, что уже через год, максимум полтора незаконные «ЛДНР» должны будут стать частью России на правах полноценных админединиц».