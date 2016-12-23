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Граждане Украины рассказали об успехах и поражениях своей страны в 2016 году

Граждане Украины рассказали об успехах и поражениях своей страны в 2016 году
Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос украинских граждан с целью выяснить, какие события уходящего года они считают наиболее успешными и провальными, передает replyua.net. В частности, самыми большими достижениями в Украине назвали первое место Джамалы на конкурсе Евровидение, а также успехи паралимпийской сборной Украины на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Помимо этого, в перечне положительных моментов участники опроса назвали анонсированное Кабмином повышение в следующем году размера минимальной заработной платы, внедрение онлайн-деклараций доходов высокопоставленных чиновников и выход на свободу из российской тюрьмы украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

Также украинцы считают в некоторой мере успешными начало процедур госзакупок через систему Prozorro, уменьшение акцизного сбора на подержанные автомобили из других стран, более высокий уровень украинских ВСУ, начало процедуры конкурсного отбора госслужащих и начало действия Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Опрошенные неоднозначно оценили реформу децентрализации местных органов власти, выступление украинской футбольной сборной на ЧЕ, квоты на украиноязычные песни и декоммунизацию. Ну а среди неудач страны в 2016 году украинцы назвали отсутствие решения ЕС об отмене виз, продолжающиеся военные действия на Донбассе и процесс расследования преступлений на Майдане.
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