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Путин свято верит в нормализацию отношений между РФ и Украиной

Путин свято верит в нормализацию отношений между РФ и Украиной
Несмотря ни на войну на Донбассе с 2014 года, ни даже на аннексию Россией Крымского полуострова российский президент Владимир Путин продолжает свято верить в то, что все же между Украиной и Россией отношения нормализуются, пишет ТАСС.

Как передает replyua.net, такое заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции. Владимир Путин заявил: «Верю, что раньше, или может позже, но между Украиной и Россией произойдет нормализация отношений». При этом Путин подчеркнул, что когда эти самые отношения между двумя государствами будут нормализованы, особенно полезным станет и керченский мост. Говоря о проблемах Крымского полуострова, Путин отметил, что главной его проблемой является недостаточность энергетических ресурсов. А буквально накануне Путин и вовсе заявил, что Российская Федерация в настоящее время сильнее, нежели любой возможный агрессор в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что Украинское государство должно двигаться в направлении того, чтобы иметь возможность контролировать, кто пересекает российско-украинскую границу в направлении нашей страны. Именно для этого, по словам чиновника, МИД уже в ближайшее время сообщит о своих вариантах по запуску визового режима с Россией.
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