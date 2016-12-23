Украинцам могут снизить тарифы на воду

Во время состоявшегося сегодня в ВР часа вопросов к правительству, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик анонсировал вероятность снижения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по крайней мере на 10-12%, передает replyua.net. При этом высокопоставленный чиновник сослался на свой опыт работы мэром Калуша и заявил, что электроэнергия в обеспечении водоснабжением составляет в пределах 30-70%, а в структуре водоотведения – не менее 30-80%. Таким органам, продолжил Насалик, сейчас правительство наделило органы местной власти возможностью снизить стоимость услуг водоснабжения и водоотведения не менее, чем на 10-12%.
Как известно, 20 декабря НКРЭКУ заявила, что в следующем году оптово-рыночная стоимость электроэнергии будет снижена примерно на 15,2% и составит 1285 гривен за один мегаватт в час. Это означает, что впервые за все годы независимой Украины цена на электроэнергию упадет.
Немногим ранее глава Минэнерго Украины заявил, что в следующем году в стране будет избыток электрической энергии, что даст возможность возобновить ее экспорт.