Гонтарева озвучила дату нового транша от МВФ

В эфире «Радио Вести» Валерия Гонтарева заявила о том, что Украина готовится к получению нового транша в начале следующего года, ориентировочно в январе, сообщает replyua.net.
По словам главы Нацбанка, принятие Государственного бюджета на будущий год, а также успешная национализация «ПриватБанка» позволяют рассчитывать на получение транша от Международного валютного фонда в самое ближайшее время. «Мы уже подготовились к получению четвертого транша от МВФ. Думаю, что в январе мы будет получать очередной транш», подчеркнула Гонтарева. Также, по ее словам, уже все мировое сообщество отправило поздравления с успешной национализацией «Привата».
«Проблема самого крупного банка Украины была по пунктам прописана в последнем меморандуме между Украиной и МВФ. Этот меморандум был подготовлен перед получением третьего транша», отметила глава Нацбанка. Она намекнула на то, что остается множество обязательств перед МВФ и нужно спешить с реформами, поскольку на будущий год запланировано сразу четыре транша, ведь в текущем году был выделен только один.