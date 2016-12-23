Подсидел: заместитель Савченко в ПАСЕ готовится занять ее место

Не успели нардепы лишить места Надежду Савченко в украинской делегации в ПАСЕ, как старая добрая истина подтвердилась – свято место не бывает пусто. Во всю пошли слухи о новом члене делегации. Как рассказала в эфире одного из украинских телеканалов нардеп Анна Гопко, скорее всего состав делегации пополнит внефракционный депутат Борислав Береза, который до этого был заместителем Савченко в делегации, информирует replyua.net.
По словам Анны Гопко, Надежду Савченко уже давно никто не рассматривал, как действующего члена в ПАСЕ, поскольку ее позиция относительно Украины вызывала опасение, поэтому депутаты без долгих раздумий лишили ее места в украинской делегации в ПАСЕ. «Что же касается Борислава Березы, то его включение в делегацию скорее можно назвать возвращением в делегацию, поскольку он на протяжении двух лет вместо Савченко ездил в ПАСЕ, представляя там интересы Украины, он знает систему работу ПАСЕ, а также исключительно владеет несколькими иностранными языками», – отметила Анна Гопко.
Отметим, что сразу же после своего исключения из украинской делегации в ПАСЕ Савченко заявила, что результатами голосования не удивлена и обязательно поедет в Европу, чтобы лично рассказать о мотивах ее исключения.