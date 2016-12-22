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Газохранилища Украины пустеют, - Укртрансгаз

Газохранилища Украины пустеют, - Укртрансгаз
Украинские газохранилища на сегодняшний день заполнены только на сорок процентов, и запасы топлива продолжают сокращаться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на оператора газотранспортной системы Укртрансгаз, по состоянию на 19 декабря в хранилищах Украины оставалось всего 12,5 миллиардов кубических метров топлива.

Сообщается, что за отчетные сутки из ПХГ было отобрано порядка 58,2 миллионов кубометров. Европейские операторы подземных хранилищ предоставляют немного другую информацию – по их данным, по состоянию на 20 декабря заполняемость хранилищ превышала 41 процент. В Укртрансгазе подчеркнули, что самые большие объемы топлива Украина сейчас импортирует из Польши, Словакии и Венгрии.

У российского «Газпрома» наша страна перестала закупать газ в ноябре прошлого года. Недавно в «Газпроме» объявили, что поставки газа в Украину начнутся после того, как будет внесена предоплата. В «Нафтогазе» при этом отмечают, что дополнительной закупки топлива в этом отопительном сезоне не потребуется – запасов в ПХГ хватит до конца сезона.
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