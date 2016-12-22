В ГПСУ рассказали об особенностях новой «помощи» от России

Российская Федерация поставила на оккупированные территории Донбасса в качестве «гумконвоя» такое количество грузовых автомобилей, которое не совпадает с заявлением в ноте российского внешнеполитического ведомства. Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян на своей стране в социальной сети Facebook. Согласно его информации, в заявлении российского МИДа было заявлено о сорока автомобилях, хотя в действительности через территорию, которая не находится под контролем сотрудников украинских пограничников, их заехало на шесть больше.
Слободян отметил, что так как процесс перемещения «гумконвоя» сопровождался грубейшими нарушениями как международных, так и украинских законов и модальностей, прошедших согласование с Международным Комитетом Красного Креста, украинская межведомственная группа могла осуществить только визуальное наблюдение и не выполнила функций контроля. В большинстве автомобилей якобы перевозились продовольственные продукты, лекарства и подарки, рассказал Олег Слободян.
Как известно, сегодня российская сторона отправила уже 59-й так называемый «гуманитарный конвой» на территории Донбасса, подконтрольные боевикам.