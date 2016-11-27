В Торецке задержан боевик «ДНР»

Пресс-служба Торецкого отделения полиции Донецкой области проинформировала о проведении расследования относительно дела 30-летнео жителя Макеевки, принимающего непосредственное участие в пособничестве террористам в населенных пунктах Логвиново и Нижнее Лозовое Бахмутского района. Как передает replyua.net, злоумышленник принял решение добровольно сдаться сотрудникам Службы безопасности Украины и для этого уехал из оккупированной пророссийскими боевиками территории.
Желая подзаработать, мужчина принял решение о пополнении рядов контролируемых Россией боевиков, в связи с чем пошел на войну против украинского государства. Для этого он и посетил военный комиссариат Макеевк. Там он начал работу разведчиком в недавно созданном батальоне «Хан». Руководил процессом тренировок лично военный кадровик из РФ с позывным «Хан». Когда тренировки уже подошли к концу, арестованный боевик был приставлен к разведывательной группе. Его также обеспечили огнестрельным оружием – АК, патронами и гранатой.
Так как размер зарплаты его не удовлетворял, мужчина принял решение в феврале прошлого года покинуть армию террористической группировки. С его слов, за время своего служения на самопровозглашённых лидеров «ДНР» заработал $125.