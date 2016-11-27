валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ

Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ
Отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фоном на сегодняшний день нереален. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина.

В интервью украинским СМИ он сказал, что некоторые граждане Украины достаточно критически относятся к части требований, предъявляемых МВФ, но сегодня Киев не может себе позволить отказ от сотрудничества с самым главным своим кредитором. «В случае неполучения Украиной четвертого транша по программе Международного валютного фонда, размер которого составляет 1,3 миллиарда долларов, Евросоюз также не предоставит Киеву макрофинансовую помощь на сумму 600 миллионов евро. При таком раскладе сил показатель украинских международных резервов будет и далее будет составлять 15,5 миллиарда долларов США. А это, в свою очередь, не поможет перерыть четырёхмесячный период импорта газа. Богдан Данилишин также рассказал, что в следующем году Киеву необходимо перечислить 1,5 миллиона долларов по внешним заимствованиям, а еще вернуть 1 миллиард долларов ранее перечисленных МВФ средств. Придерживаться мнения о том, что ситуация на рынке валют Украины не поменяется из-за неполучения денег от МВФ, может только очень оптимистически настроенный человек, сказал чиновник.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
27 ноя 2016
10193

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на


Последние новости

В Торецке задержан боевик «ДНР»

В Одессе сгорела новостройка

Допросу Януковича – быть!

В России «отругали» Трампа за слова о Фиделе Кастро

Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ

С 2017 года поезда Интерсити прекращают курсировать в Украине

Один из самых известных курортов в мире отказывается от оплаты наличными

Украина рискует остаться без Евровидения

Митинг в центре Киева: сторонники Саакашвили требуют роспуска Верховной Рады

Евровидение в Украине на грани срыва

Громке заявление главаря «ДНР»: планируется захват всей Украины

Обнародован новый рейтинг самых мощных армий мира

Захарченко засобирался в Николаев и Одессу, - видео

В Еврокомиссии выступили с важным заявлением о санкциях против России

Трюдо и Обама были раскритикованы из-за Фиделя Кастро

Юнкер рассказал об антироссийских санкциях и об ошибке Обамы

США начнет производство беспилотных субмарин

Тымчук: в Беларуси появится войсковое соединение, опасное для Украины

Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат

Чубаров напомнил о важной годовщине

 Новости за день