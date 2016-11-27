Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ

Отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фоном на сегодняшний день нереален. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина.
В интервью украинским СМИ он сказал, что некоторые граждане Украины достаточно критически относятся к части требований, предъявляемых МВФ, но сегодня Киев не может себе позволить отказ от сотрудничества с самым главным своим кредитором. «В случае неполучения Украиной четвертого транша по программе Международного валютного фонда, размер которого составляет 1,3 миллиарда долларов, Евросоюз также не предоставит Киеву макрофинансовую помощь на сумму 600 миллионов евро. При таком раскладе сил показатель украинских международных резервов будет и далее будет составлять 15,5 миллиарда долларов США. А это, в свою очередь, не поможет перерыть четырёхмесячный период импорта газа. Богдан Данилишин также рассказал, что в следующем году Киеву необходимо перечислить 1,5 миллиона долларов по внешним заимствованиям, а еще вернуть 1 миллиард долларов ранее перечисленных МВФ средств. Придерживаться мнения о том, что ситуация на рынке валют Украины не поменяется из-за неполучения денег от МВФ, может только очень оптимистически настроенный человек, сказал чиновник.