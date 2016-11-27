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Громке заявление главаря «ДНР»: планируется захват всей Украины

Громке заявление главаря «ДНР»: планируется захват всей Украины
Появилась информация о планах самопровозглашенного лидера так называемой «ДНР» Александра Захарченко взять под свой контроль такие украинские города, как Одесса, Каховка и Николаев, передает replyua.net. В сопровождении певца Джанго, Александра Скляра и Захара Прилепина, руководитель непризнанной республики принял участие в концерте в «ДНР». Состоялось совместное исполнение песни «Давай закурим товарищ мой». В ходе мероприятия не обошлось без откровенных признаний Захарченко: он рассказал о том, чего хотел бы достичь вместе с представителями своего «ополчения».

«Песню эту я решил спеть в связи с тем, что она содержит для нас важные слова. Сегодня мы посетили ребят, которые служат на передовой, и беседовали о том, как нам в принципе дальше жить и каковы наш цели. Хочу сказать, что именно в этой песне и есть ответ на вопрос о том, какие у нас цели. Мы придем и в Одессу, и в Николаев, и возьмем власть в городе Каховка, и в Херсоне, Днепропетровске и Запорожье», - подчеркнул Захарченко. По его словам, он вышел на сцену для того, выступить с таким заявлением. По словам лидера боевиков, любовь к Российской Федерации – это самый основной фактор, который объединяет всех, кто пришел на концерт.
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