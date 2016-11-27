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Вятрович: В нынешней истории Янукович оказался намного слабее Сталина

Вятрович: В нынешней истории Янукович оказался намного слабее Сталина
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что события 1932-1933 годов стали аналогией нынешним событиям в новой истории Украины. Разница лишь в том, что тогда Украина не имела своей независимости и у руля страны стоял беспощадный тиран-убийца, а не тюфяк-марионетка, поэтому Сталину ничего не стояло «убить украинское национальное движение», потому что он боялся, что без Украины СССР не выживет и раскалиться.

По словам Вятровича, все говорят о Голодоморе, который пронесся не только территорией Украины, но и Казахстана, Кубани, но практически никто не говорит о том, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов – Украина бунтовала. Было около 5 тысяч восстаний, в которых участвовало около миллиона человек. А сейчас, по словам историка, планы Путина по восстановлению российской империи разбиваются об украинское движение, об Украину, с которой сбежал его ставленник, а те марионетки, что остались не внушают доверия большинства украинцев. Если бы во время Майдана у руля Украины стоял не Янукович, а Путин, то с вероятностью 100% в Украине повторились бы события 1932-1933 годов, только назывались бы они совсем по-другому и имели бы другой трагический финал, отметил Вятрович.
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