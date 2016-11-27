Тука не считает возможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет

Возвращение аннексированного Россией Крыма в состав украинского государства нереально на протяжении ближайших 3-5 лет. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в прямом эфире «112.Украина» озвучил замминистра делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука. Он уверен, что до тех пор, пока в России не возникнут центробежные силы в следствии кризиса в экономике страны. По мнению Туки, сейчас такую перспективу можно воспринимать в качестве бреда и фантастики, однако стоит вспомнить середину девяностых годов прошлого столетия, когда в Татарстане и Калининграде начали бурно развиваться события. Все это можно было видеть непосредственно своими глазами, подчеркнул Тука. Повторение подобного сценария в России возможно через 5-10 лет, при условии, что страны Запада не снизят градус давления на российскую власть, считает чиновник.
Как известно, незаконная оккупация Россией Крыма и Севастополя началась в 2014 году. Этому предшествовал состоявшийся 16 марта референдум, результаты которого по сей день не признаются ни в Украине, ни в большей части мировых государств. В настоящее время контрольно-пропускной режим действует между материковой частью Украины и аннексированным полуостровом.