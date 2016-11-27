«Губами Януковича говорил Путин», – психолог

Экс-президент Украины Виктор Янукович в очередной раз удивил, как украинских, так российских журналистов своим появлением в мас-медийном пространстве. По мнению психолога Валентины Домской, специалисты проанализировали поведение Януковича и пришли к выводу, что беглый президент был своего рода «актером». Он говорил в присущей себе интонации, задумчивостью, но не своими словами, а словами президента РФ Владимира Путина.
«Как оказалось, Виктор Янукович не такой уж плохой ученик, тем более, когда с ним работают такие спецы, как спецслужбы ФСБ. На предыдущих пресс-конференциях у Януковича не наблюдалось такой самоуверенности, наглости, правоты. К тому же, он показал, что пока он в России, ему «плевать» хотелось, как на каверзные вопросы проукраинских журналистов, так и на украинскую фемиду во главе с действующей властью», – отметила психолог.
На пресс-конференции Янукович напоминал не президента-беглеца, а отца, который ожидает, что к нему дети придут с поклоном и миллионом извинений. Несмотря на стойкость во время выступления, специалисты все же увидели серьезные проблемы у экс-президента с психикой. По мнению Валентины Думской, Янукович, скорее всего, злоупотребляет спиртным, снотворным, а также антидепрессантами.