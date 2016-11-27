Казарин: восхваляющие Кастро могут гордиться и достижениями Моторолы

Те, кто восхваляет действия и политику кубинского лидера Фиделя Кастро, с таким же успехом могут гордиться «достижениями» боевика Моторолы. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Павел Казарин.
По словам журналиста, восхищаться революцией на Кубе и кубинскими революционерами могут лишь те, кто считает Моторолу героем. «Майка с Че Геварой – это то же самое, что и майка с изображением Моторолы. Речь в обоих случаях идет о партизанщине, о военных столкновениях с регулярной армией, о революции на «экспорт». В одном случае, правда, говорится о Боливии и Конго, а в другом – о Луганске и Донецке. Нужно некоторым товарищам определиться, поскольку нельзя одновременно носить майки с Че и при этом ругать Стрелкова», пишет Казарин.
По его мнению, если «ДНР» и «ЛНР» продолжат существовать, то уже через несколько лет проспект Моторолы появится в Донецке, и он будет плавно перетекать в площадь имени Захраченко, которая, в свою очередь, перейдет в улицы Мильчакова и Гиви. «Через два поколения попытки историков рассказать о вкладе этих людей в историю будут натыкаться на равнодушие и слова о том, что нужно помнить историю и не надо ничего переименовывать», считает журналист.