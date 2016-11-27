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Заявление Вакарчука о Голодоморе вызвало неоднозначную реакцию у украинцев

Заявление Вакарчука о Голодоморе вызвало неоднозначную реакцию у украинцев
На своей странице в Твиттере Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», сделал заявление о Голодоморе, информирует replyua.net. По словам музыканта, Голодомор был организован специально, чтобы внушить людям ген покорности и страха, но от этого гена украинцам уже пора избавляться.

«Лучшей памятью о погибших при Голодоморе станет уничтожение этого гена в себе, раз и навсегда!», пишет Вакарчук. Заявление музыканта, как обычно, вызвало оживленные обсуждения. Некоторые пользователи отметили, что украинцы очень хотят искоренить этот ген, однако власти делают все возможное, чтобы народ не забывал о голоде. А вот Андрей Зубов, доктор исторических наук, считает, что Россия является такой же жертвой Голодомора, как и Украина, однако некоторые политики по-прежнему не признают этого и продолжают оправдывать коммунистический режим.

По словам профессора, в России нет так называемой политики памяти, и это очень плохо. В Украине она есть – в каждой деревне стоят какие-то памятники погибшим от голода людям, и украинцы всегда будут помнить о Голодоморе.
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