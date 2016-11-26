Боевой корабль РФ оказал помощь украинскому судну в Средиземном море (ВИДЕО)

Сайт Корреспондент пишет, что в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну была оказана помощь БПК Северного флота РФ «Вице-адмирал Кулаков». Военное судно РФ отреагировало на сигнал бедствия и отбуксировало его к берегам Греции, - информирует replyua.net.
Минобороны РФ сообщает, что сигнал бедствия от украинского судна им был получен утром 24 ноября. БПК РФ отреагировал спустя час, капитан украинского суда, имеющего приписку к порту Мариуполя, был доставлен на его борт. Он объяснил российским военным, что его судно терпит бедствие уже в течение двух суток – оно вынуждено дрейфовать в связи с поломкой двигателя. Также он заявил, что один из членов его экипажа получил легкое ранения и требует оказания медицинской помощи.
Капитан военного судна РФ принял решение отбуксировать мариупольское судно к берегам Греции. По предварительной информации, судно смогло стать на якорную стоянку вблизи острова Гавдос. Планируется, что там оно будет ожидать необходимого ремонта. Пострадавшим членам экипажа была оказана необходимая помощь. Российское военное судно вышло в Средиземное море в составе корабельной авианосной группы, направляющейся к берегам Сирии, в которую также вошли авианосец «Адмирал Кузнецов», ТАРК «Петр Великий», БПК «Североморск», атомная подводная лодка и корабли поддержки. В данный момент Российская АУГ ведет активные боевые действия, поддерживая наземные силы.