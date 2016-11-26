Юрий Витренко также рассказал, что начиная с 2014 года в арбитражном суде Стокгольма рассматривается иск касаемо контрактов на поставку в Украину российского газа. И поскольку данный процесс занимает длительное время, Киеву удалось найти альтернативные источники поставок «голубого топлива». В частности, это стало возможным благодаря реверсным поставкам из таких государств ЕС, как Словакия, Венгрия и Польша.
В «Нафтогазе» сообщили, почему не будет закупаться российский газ
Юрий Витренко также рассказал, что начиная с 2014 года в арбитражном суде Стокгольма рассматривается иск касаемо контрактов на поставку в Украину российского газа. И поскольку данный процесс занимает длительное время, Киеву удалось найти альтернативные источники поставок «голубого топлива». В частности, это стало возможным благодаря реверсным поставкам из таких государств ЕС, как Словакия, Венгрия и Польша.
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