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В «Нафтогазе» сообщили, почему не будет закупаться российский газ

В «Нафтогазе» сообщили, почему не будет закупаться российский газИз-за завышенной стоимости газа для украинских потребителей, в компании «Нафтогаз» приняли решение об отказе закупать «голубое топливо» у российской газовой монопольной компании «Газпром». Как передает replyua.net, соответствующая информация поступила от коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Он напомнил, что Киев год назад прекратил закупки газа у Москвы. К тому же, по его словам, на протяжении последних двух лет для граждан Украины не один раз повышалась стоимость газа, из-за чего росли коммунальные тарифы. Если в 2013 году за одну тысячу кубометров газа надо было заплатить 725 гривен, то в текущем году она уже стоила 6,879 тысячи. То есть, газ в Украине подорожал в девять с половиной раз.

Юрий Витренко также рассказал, что начиная с 2014 года в арбитражном суде Стокгольма рассматривается иск касаемо контрактов на поставку в Украину российского газа. И поскольку данный процесс занимает длительное время, Киеву удалось найти альтернативные источники поставок «голубого топлива». В частности, это стало возможным благодаря реверсным поставкам из таких государств ЕС, как Словакия, Венгрия и Польша.
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