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Последствия обстрела: половина Донецкой области осталась без водоснабжения

Последствия обстрела: половина Донецкой области осталась без водоснабжения
Более двух суток население Торецка (Донецкая область) живут без воды. Как сообщает replyua.net, причиной такой ситуации стало то, что в следствии обстрела со стороны подконтрольных России террористов значительное повреждение было нанесено водопроводу.

Согласно информации сотрудников пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в связи с тем, что подконтрольные России боевики начали обстрел с использованием артиллерии, в утренние часы 23 числа текущего месяца значительные повреждения были нанесены участку водяного провода «Горловка – Торецк», диаметр которого составляет 900 метров. В связи с этим полностью была прекращена подача воды. Более того, под угрозу остаться без подачи тепла остались важные объекты городской инфраструктуры, а также местные жители.

Чтобы не допустить прекращение деятельности котельных, а также с целью гарантирования стабильности в работе инфраструктурных объектов и жизнеобеспечения в городе, подразделениями ГСЧС был обеспечен процесс подвоза технической воды и воды для питья. К тому же, в Торецке началась работа сразу трех пункта, где можно обогреться. По состоянию на сегодня, в них побывали 87 человек, из которых 26 детей.
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