Турчинов висміяв істерики росіян з приводу українських ракетних випробувань

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Секретар РНБО Олександр Турчинов познущався з реакції російської пропагандистської машини на нещодавно проведені та заплановані на найближчий час випробування ракет українського виробництва, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на портал «Ліга. Новини».Так, нещодавно Росавіація оприлюднила заяви, у яких критикувала українську сторону за потенційне випробування українських ракет у повітряному просторі Російської Федерації. Приводом для цього стало попереднє повідомлення України про те, що польоти над Кримським півостровом є небезпечними, адже першого та другого грудня поточного року у цьому районі заплановано проведення ракетних випробувань. Відтак, Росавіація домагалась від України термінового відкликання цієї заяви та відмови від випробувань зброї поблизу окупованого Криму.Турчинов прокоментував цю чергову істерику – за його словами, повітряний простір Російської Федерації поблизу Чорного моря закінчується на середині Керченської протоки. Відтак, будь-які спроби РФ вказувати Україні, які випробування проводити на своїй суверенній території, а які – ні, не будуть братись до уваги. «Просимо Росію не заважати нам своїми черговими істериками і провокаціями», - наголосив Турчинов.