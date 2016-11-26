Журналист: какой интерес может вызвать шоу с этим чуваком?

Юрий Романенко, известный журналист, прокомментировал вчерашний допрос Януковича, написав об этом в блоге на Обозревателе, передает replyua.net.
По словам Романенко, он не понимает, почему все должны «выслушивать точку зрения чувака, который причастен к убийству сотни человек»? По мнению журналиста, Янукович после этого вообще не может быть интересен никому, за исключением правоохранительных органов. «Какими интересами можно оправдывать появление этого человека в эфире? Он оправдывает агрессора, он оттяпал кусок Украины, он завел страну в г.вно. Чем Янукович может быть ценен для всего несчастного общества?», спрашивает Романенко. По его мнению, речь идет об абсолютной профнепригодности, однако журналисты задают вопросы о том, как его ценит история.
Романенко пишет, что Янукович в принципе уже не может думать и смотрит на людей, как на челядь. «Он стал говорящей головой Путина, которая произносит лишь то, что хочет услышать Путин. Перед нами предстал коллаборант, который довел Украину до того, чтобы ее сожрал людоед», подчеркивает журналист.
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