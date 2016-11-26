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Пономарь об информационной войне

Пономарь об информационной войне
Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился публикацией о том, как на ситуацию в Украине и ее проблемы в политике и экономике смотрят жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, - передает replyua.net.

Автор статьи под названием «Свержение Порошенко придало бы мощный импульс антиукраинской истерии в России» пишет о том, что так в называемых «Донецкой народной республике» и «Луганской народной республике» радуются любой проблеме или скандалу, произошедшим в Украине. «Любая ссора, конфликт или другое проявление раздрая придает невероятные силы агрессору – именно это должны понимать те украинцы, которые при первых же неудачах нового правительства начинают кричать: «Зрада!», - отмечает он.

Автор подчеркивает, что все ватники на оккупированных территориях говорят только о том, как в Украине все плохо, и что она скоро развалится. «Любой скандал, недовольство украинцев, критика властей и прочие негативные явления в Украине используются пропагандистской машиной террористов в своих целях, а очень многие этого не понимаю», - пишет журналист. Он подчеркивает, что сила украинцев, как и любых других народов, в единстве. «Только сильная, единая и солидарная Украина сможет побороть врага», - резюмирует журналист.
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