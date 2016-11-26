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Портников: только циник может во всех проблемах всегда обвинять собственную страну

Портников: только циник может во всех проблемах всегда обвинять собственную страну
Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье на сайте «newsru» пишет о том, что прошедший саммит Украина – Европейский союз стал первый в своем роде – впервые после него украинских властей не обвиняют в том, что они затягивают процесс либерализации безвизового режима. Журналист отмечает, что даже «ярые сторонники брюссельского обкома» начинают осознавать, что проблема – не в Украине.

Портников подчеркивает, что причиной затягивания евроинтеграционных процессов Украины впервые является не Украина – проблема в глубоком кризисе ЕС. Журналист сообщает, что трудности случаются во всех подобных процессах – именно поэтому сейчас не в лучшем положении находятся Сингапур и Грузия, но, по мнению Портникова, в западной прессе сейчас больше пишут о ворах из Грузии, чем о коррупции в Украине.

Портников сообщает, что политики в Украине так и не поняли, как мерзко они выглядят в глазах окружающих – включая тех, перед кем они пресмыкаются. «Еще недавно все бегали за советом в Москву и к российскому послу в Украине. Теперь все бегают в целых два обкома – вашингтонский и брюссельский», - пишет журналист. Портников подчеркивает, что Украина на данном этапе развивается правильно, а вот у ЕС – серьезные проблемы.
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