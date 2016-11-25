Портников: Украину контролирует международный преступный синдикат

В статье на «Еспресо TV» Виталий Портников пишет о том, что украинцы должны знать о Викторе Януковиче и его соратниках, которые продолжают контролировать Украину, - передает replyua.net.
Портников сообщает, что внимание украинской общественности всецело поглощено подробностями появления и допроса Виктора Януковича, однако в Испании сегодня произошло намного более важное событие – испанская прокуратура объявила в розыск Дмитрия Фирташа и еще двух его сообщников. Журналист сообщает, что против Фирташа в Испании возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются несколько испанских граждан, а также известный адвокат Антони де Фортуни. Портников подчеркивает: «Если суть уголовных дел в США против Фирташа запутана и всеми уже почти забылась, то испанский процесс против него вполне конкретен – украинский олигарх совершил финансовые преступления на территории ЕС, и рано или поздно Австрия будет вынуждена на это отреагировать».
Блогер отмечает: «Украинцы должны понимать, что Фирташ и его подельники никуда не делись, они продолжают влиять на процессы в Украине, контролируя многие сферы. И речь идет не только о телеканале «Интер. Лидеры «Оппозиционного блока» даже собираются баллотироваться в президенты Украины». Портников резюмирует, что обвинения испанских прокуроров означают только одно – Украина продолжает находиться под влиянием международного преступного синдиката, который не собирается отступать – он готовится к реваншу.
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