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Аваков розповів про операцію по деокупації Донбасу

Аваков розповів про операцію по деокупації Донбасу
Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що за наступні два роки буде проведена спецоперація по де окупації східної частини України. Про це він заявив сьогодні, 25-го листопада, під час виступу на засіданні Військової ради Національної гвардії за участі секретаря Ради національної безпеки та оборони України Турчинова Олександра, інформує прес-центр МВС, передає replyua.net.

«На мою думку, за наступні два роки Україні вдасться звільнити від окупантів всю територію Донбасу. Головним учасником цього процесу стане саме Національна гвардія України. все що ми готуємо на сьогоднішній день робиться саме з метою проведення деокупаційної операції. Важливо, щоб готовими були дві компоненти: це військова та правоохоронна. Перед нами стає завдання – звільнити Донбас від терористів. Ми робимо це вже майже 3 роки. Але на цей раз у нас є правильна стратегія і ми маємо досвід попередніх років», - сказав Аваков.

Як повідомлялося раніше, Міністерств закордонних справ Російської Федерації напередодні зустрічі глав МЗС в «нормандському форматі» заявило, що українська сторона продовжує зривати виконання Мінських домовленостей. При цьому чітких і прямих аргументів МЗС Росії так і не змогло представити.
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