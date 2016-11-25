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В Украине новые цены на овощи

В Украине новые цены на овощи
На протяжении текущей недели в Украине изменились цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор, сообщает replyua.net со ссылкой на данные «Инфо-Шувар». Большинство овощей из набора начали дешеветь, и цены снизились примерно на 15 процентов за несколько дней.

Однако исключение продавцы сделали для репчатого лука – этот овощ за неделю подорожал на пять процентов. 25 ноября на рынке «Шувар» морковь и свеклу реализуют по три и две с половины гривны за килограмм соответственно, и падение цен достигло 15 процентов. Картофель подешевел на десять процентов, и сегодня его продавали по три гривны за кило. А капуста подешевела на 25 процентов, и 25 ноября оптовая цена на этот овощ составляла всего 1,8 – 2,5 гривны.

Напомним, что все овощи из борщевого набора резко подорожали на прошлой неделе из-за сложных погодных условий. Эксперты отмечают, что в этом году цены на овощи из борщевого набора резко снизились по сравнению с ноябрем 2015 года, когда лук, свекла и морковь стоили в два-три раза дороже.
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