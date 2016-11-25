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Лещенко будет рассказывать про деньги на квартиру в Генпрокуратуре

Лещенко будет рассказывать про деньги на квартиру в Генпрокуратуре
Сегодня Сергей Лещенко прибыл в ГПУ, чтобы дать показания по делу о приобретенной им квартиры, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина. Сам нардеп ранее заявил, что, согласно законодательству Украины, уголовное производство по его делу относится только к единой компетенции Национального антикоррупционного бюро.

«Все, что мы сейчас наблюдаем, это попытки Юрия Луценко, генпрокурора Украины, присвоить себе чужие полномочия», парировал Лещенко. Его адвокат Дмитрий Лошаков, в свою очередь, отметил, что, скорее всего, он будет в судебном порядке требовать, чтобы дело Лещенко передали в «компетентные органы». По словам адвоката, он осуществляет защиту нардепа, и производство было открыто по факту покупки жилья. «По этому факту проверка проводилась НАБУ, и в действиях депутата не было даже намека на состав уголовного преступления, и об этом заявляли сотрудники НАБУ. Несмотря на эту проверку, Генпрокуратура нарушила закон и возбудила против моего подзащитного уголовное производство», заявил Лошаков.

Адвокат отметил, что сегодня Лещенко идет на допрос, во время которого он будет требовать передачи материалов в компетентные органы.
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