На допит Януковича прийшли понад 100 журналістів та операторів

Для зйомки відеоконференції на якій буде відбуватися допит колишнього президента України Віктора Януковича акредитацію отримали більш ніж 100 журналістів та операторів. Про це представникам «УП» розповіли у прес-центрі Державної судової адміністрації України, передає replyua.net.
Для проведення допиту було виділено 2 зали у Святошинському районному суді міста Київ. В одному з них будуть знаходитися представники кримінального провадження: рідні та близькі потерпілих та обвинувачених. У зв’язку з великим натовпом для представників преси було виділено іншу залу. До зали, де буде проходити судове засідання, будуть допущені оператори телеканалів для трансляції.
На даний момент загальна ситуація в суді залишається спокійною. Судді, прокурори та адвокати уникають будь-яких контактів з представниками мас-медіа. Під судом знаходиться декілька нарядів поліції та автомобіль швидкої медичної допомоги. Обвинувачених в суді станом на 12:20 немає. Але судді переконують, що судове засідання розпочнеться рівно в запланований час – 13:00. Як повідомлялося раніше, генпрокурор Юрій Луценко, передбачаючи результати допиту Януковича, сказав, що серйозних результатів від цього очікувати не варто.
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