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Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці
Представники правоохоронних органів, які проводили слідчі дії в київському ТРЦ «Гулівер», не займалися блокуванням проходів до комплексу. Про це сьогодні, 25-го листопада, під час прес-конференції розповів керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук, повідомляє replyua.net.

Під час свого виступу представник Служби безпеки заявив, що слідчі дії проводилися лише у офісній частині комплексу, які ніяк не торкалися торгово-розважальної частини. «Коли правоохоронні органи прибуло до офісного центру «Гулівер», адміністрація та охорона будівлі прийняла рішення заблокувати системи доступу, знеструмити ліфти та прийняти інші застережні дії з метою блокування проходу до будівлі», - зазначив Ткачук. Він наголосив, що такі дії ніяким чином не пов’язані з роботою правоохоронних органів.

Як повідомлялося раніше, сьогодні зранку до офісної частини будівлі «Гуліверу» прибули представники Служби безпеки та Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій в рамках справи «Банку Михайлівський». Також до місця події прибув наряд поліції, який поїхав майже відразу, коли їм показали відповідні судові дозволи. На даний момент, як відомо, ТРЦ «Гулівер» працює в штатному режимі.
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