валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових
Російські спецслужби проводили масштабну операцію по вербуванню військовослужбовців Збройних сил України, переважно військових Криму, які до анексії проживали на українському півострові. Про це у п’ятницю, 25-го листопада, виступаючи на прес-конференції розповів голова апарату керівника Служби безпеки України Ткачук Олександр, інформує replyua.net.

Він зазначив, що дане повідомлення – це результат тривалої роботи української контррозвідки майже з самого початку окупації Криму. Також представник СБУ сказав, що російські спецслужби не нехтували різноманітними методами вербування, використовуючи в тому числі в «брудні способи». «Це принципова стара схема ФСБ Росії: затримують людину, везуть кудись подалі від цивілізації, показують йому гранату та набої, які вони начебто знайшли у нього, та кажуть, що вибір за ним: стати злочинцем чи підписати контракт з Збройними силами РФ», - розповів Ткачук.

«Також специ не нехтували погрозами рідним людям, які проживають в окупованому Криму. Більшість українських моряків залишалися вірними своїй присязі, не зважаючи на погрози розправи», - сказав він. Також на брифінгу показали записи з спробою вербування військових.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11513

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Бутусов: это и есть огромный успех Украины

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

Турция обрушилась с критикой на ЕС

Луценко про допит Януковича

В Италии еще одна природная катастрофа

МЗС РФ звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод

Адвокат: очной ставки между Януковичем и Порошенко никогда не будет

Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого - секретар РНБО

Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

«Власти» Симферополя рассказали о баснословной сумме на ремонт дорог

Ган розповів про проблему, яка чекає ЄС в разі ненадання безвізового режиму Україні

Эксперт: зачем Эрдоган сближается с Путиным

Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"

Захарова прокомментировала отказ ЕС в безвизе для Украины

 Новости за день