У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

Російські спецслужби проводили масштабну операцію по вербуванню військовослужбовців Збройних сил України, переважно військових Криму, які до анексії проживали на українському півострові. Про це у п’ятницю, 25-го листопада, виступаючи на прес-конференції розповів голова апарату керівника Служби безпеки України Ткачук Олександр, інформує replyua.net.
Він зазначив, що дане повідомлення – це результат тривалої роботи української контррозвідки майже з самого початку окупації Криму. Також представник СБУ сказав, що російські спецслужби не нехтували різноманітними методами вербування, використовуючи в тому числі в «брудні способи». «Це принципова стара схема ФСБ Росії: затримують людину, везуть кудись подалі від цивілізації, показують йому гранату та набої, які вони начебто знайшли у нього, та кажуть, що вибір за ним: стати злочинцем чи підписати контракт з Збройними силами РФ», - розповів Ткачук.
«Також специ не нехтували погрозами рідним людям, які проживають в окупованому Криму. Більшість українських моряків залишалися вірними своїй присязі, не зважаючи на погрози розправи», - сказав він. Також на брифінгу показали записи з спробою вербування військових.
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