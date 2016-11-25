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Луценко про допит Януковича

Луценко про допит Януковича
Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко вважає, що під час відеодопиту колишнього президента Віктора Януковича у якості свідка подій на «Революції Гідності», українське слідство не отримає ніякої корисної інформації. Про це сьогодні, 25-го листопада, він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

Генеральний прокурор зазначив, що очікувати якихось корисних свідчень від президента-втікача, який знаходиться «серед своїх» не варто. «Давайте не буде випускати однієї важливої деталі – даний допит ініціювали адвокати причетних до розстрілів на «Майдані» «беркутівців». Також ростовський суд відразу поставив перед фактом українську сторону, що допит можна буде провести лише наприкінці листопада. Ну і на останок варто зазначити, що Кремль звіз до Ростова всіх журналістів-пропагандистів», - наголосив Луценко.

«Тому особисто на мою думку, це дійство ніщо більше як черговий піар щодо «нелегітимної київської хунти» в час, коли Україна відзначає річницю подій «Євромайдану», - сказав він. В той самий час генпрокурор зазначив, що такі дії Москви свідчать лише про одне – вони зрозуміли, що ГПУ на сьогоднішній день знаходиться майже на фінішу в розслідуванні злочинів Януковича та Со.
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