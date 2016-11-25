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СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"

СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"
Під виглядом дилерських центрів «Forex» у Харкові, Києві, Львові, Дніпрі та Одесі організація шахраїв привласнювала кошти ошуканих громадян. Про це сьогодні, 25-го листопада, повідомляє прес-центр Служи безпеки України на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

«Використовуючи спеціально розроблене програмне забезпечення зловмисники обманом привласнювали кошти так званих «інвесторів». Вони використовували програми для того, щоб показати людям нібито справжні процеси електронних торгів, після чого деякі з них «вкладали» свої кошти як інвестицію, за яку вони мали б нібито отримати прибуток», - зазначається у інформаційному листі.

«Деяка частина отриманих незаконним шляхом грошей шахраї переводили на зарубіжні банки, зокрема, банки в Росії. Також стало відомо, що ці гроші використовувалися для фінансування терористичних організації ОРДО та ОРЛО», - підкреслили у СБУ. В результаті обшуків Служба безпеки вилучила у зловмисників бухгалтерські документи, комп’ютери, спеціальне програмне забезпечення, різноманітну документацію та банківські картки. Серед вилучених документів є і такі, що підтверджують співпрацю організації з Російською Федерацією.
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