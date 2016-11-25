валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Кустурица готовится к поездке в оккупированный Донецк

Кустурица готовится к поездке в оккупированный Донецк
Эмир Кустурица, самый известный режиссер Сербии, собирается приехать в оккупированный Донецк по приглашению писателя Захара Прилепина, информирует replyua.net со ссылкой на российский телеканал РЕН-ТВ. Стало известно, что Кустурица уже принял приглашение, однако пока не называл дату приезда на Донбасс.

Кроме того, ожидается, что во время визита на оккупированные территории сербский режиссер также получит паспорт «Донецкой народной республики». Писатель Прилепин рассказал, что Эмир согласился посетить Донецк сразу после того, как провезет по европейским странам картину с Моникой Беллуччи. «У Киева разрешения спрашивать никто не собирается. Он мне сказал, что обязательно приедет, и тут речь идет не о деньгах или каком-то интересе. Эмиру вообще по фигу на осуждения со стороны Киева и на санкции. Кустурица – это великий художник, и мне кажется, что мы даже вручим ему паспорт ДНР», заявил Прилепин.

Напомним, что еще в прошлом году Министерство культуры Украины требовало от Службы безопасности и Министерства внутренних дел запретить Кустурице въезжать на территорию Украины.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
9053

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Захарова прокомментировал отказ ЕС в безвизе для Украины

Кустурица готовится к поездке в оккупированный Донецк

Эксперт: Трамп будет предпринимать самые необычные шаги

Эксперт: на ОПЗ нашлись только два реальных покупателя

В Украине растут объемы иностранных инвестиций

Яременко: идею с безвизом придумали, чтобы отвлечь народ от проблем

Пятигорец: кем нужно быть, чтобы так злорадствовать?

Ученые из НАСА угрожают Трампу

Климкин: все зависит только от Европарламента

Манн: аж пыль столбом идет от борьбы с коррупцией и от реформ

Гидрометцентр предупредил о сильном тумане и снегопадах

Пророссийский политик победил на дебатах во Франции

Российским туристам хотят «впихнуть» Крым вместе с путевкой в Сочи

Пономарь: страны ЕС поддержали вступление Украины в Евросоюз

Украина и Венгрия начинают новую историю сближения и сотрудничества

В Германии арестовали сирийца, промышлявшего изготовлением бомб

Итоги саммита Украина - ЕС

США и ЕС подписали договор о защите персональных данных при проведении уголовных расследований

У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

Турецкая делегация в Крыму - очередной фэйк Кремля

 Новости за день