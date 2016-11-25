Кустурица готовится к поездке в оккупированный Донецк

Эмир Кустурица, самый известный режиссер Сербии, собирается приехать в оккупированный Донецк по приглашению писателя Захара Прилепина, информирует replyua.net со ссылкой на российский телеканал РЕН-ТВ. Стало известно, что Кустурица уже принял приглашение, однако пока не называл дату приезда на Донбасс.
Кроме того, ожидается, что во время визита на оккупированные территории сербский режиссер также получит паспорт «Донецкой народной республики». Писатель Прилепин рассказал, что Эмир согласился посетить Донецк сразу после того, как провезет по европейским странам картину с Моникой Беллуччи. «У Киева разрешения спрашивать никто не собирается. Он мне сказал, что обязательно приедет, и тут речь идет не о деньгах или каком-то интересе. Эмиру вообще по фигу на осуждения со стороны Киева и на санкции. Кустурица – это великий художник, и мне кажется, что мы даже вручим ему паспорт ДНР», заявил Прилепин.
Напомним, что еще в прошлом году Министерство культуры Украины требовало от Службы безопасности и Министерства внутренних дел запретить Кустурице въезжать на территорию Украины.
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