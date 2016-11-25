Яременко: идею с безвизом придумали, чтобы отвлечь народ от проблем

Богдан Яременко, глава правления фонда «Майдан иностранных дел», заявил о том, что украинцы выходили на Майдан не ради безвиза, и с помощью безвизового режима власти хотят отвлечь внимание людей от серьезных проблем.
Как передает replyua.net, об этом Яременко рассказал в эфире «Права на власть». По словам эксперта, идеи безвиза не было у тех, кто выходил на Майдан. «Идея европейской интеграции присутствовала, но украинцы воспринимают ее не как стандарты и критерии, а как улучшение жизни в стране. И если люди видят, что они беднеют, это свидетельствует о том, что Украина движется в обратном от интеграции направлении», считает Яременко.
По его словам, идея безвиза стала главной в тот момент, когда руководство страны поняло, что это единственное, что оно может дать людям. «Власти создали несуществующую проблему, чтобы отвлечь внимание народа от того, что никогда не сможет обеспечить хорошие условия для жизни», считает эксперт. Он уверен, что страна начала двигаться в обратном направлении, и безвиз никогда не был приоритетом для украинцев.
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