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СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Пятигорец: кем нужно быть, чтобы так злорадствовать?

Пятигорец: кем нужно быть, чтобы так злорадствовать?
В блоге на Обозревателе Денис Пятигорец пишет о том, что весь день листал ленту в соцсетях и наткнулся на множество постов о безвизе, и среди них было много комментариев с иронией и критикой в адрес президента, сообщает replyua.net.

По словам волонтера, также он наткнулся и на откровенное злорадство в соцсетях, и хочет отметить, что много раз писал о том, что безвиз важен не потому, что украинцы смогут ездить в Европу, не заплатив 30 евро за визу. «Главный профит Украина получила – она выполнила кучу условий только ради одного безвиза, и он не так важен для страны. Рано или поздно Украина безвиз получит, и это случится после завершения бюрократических процедур. Власть прошла под большим давлением весь путь к безвизу. Остался лишь штрих, и он от Украины не зависит», отмечает Пятигорец и добавляет, что дата, анонсированная Порошенко, была неверной.

«Кем нужно быть, чтобы злорадствовать над этим? Речь идет не о случае, когда Добкин обнюхался кокаина и залез на стэллу на Майдане, будучи голым. Все делалось для страны. Или Нищук все-таки прав?», возмущается волонтер.
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