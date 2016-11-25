Климкин: все зависит только от Европарламента

То, что Украина до сих пор не получила безвиз, является только внутренней проблемой Евросоюза, и дата отмены визового режима сейчас зависит только от Европарламента.
Как информирует replyua.net, такое заявление на канале 1+1 прозвучало от Павла Климкина. По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, мы многое услышали от руководства Европейского Союза, но это лишь их понимание того, что в настоящий момент происходит с согласованием механизмов приостановки действия безвиза. По мнению Климкина, это является внутренней проблемой ЕС, и она не имеет никакого отношения к Украине. «Точная дата отмены безвиза зависит лишь от Европарламента – визы отменят сразу после того, как появится договоренность о механизмах воздействия на миграцию. Речь может идти только о нескольких неделях», подчеркнул глава МИД.
Также он попытался объяснить, в чем заключается главная проблема. «Будет ли влиять Европарламент на приостановку безвизового режима, или же этот вопрос будут рассматривать только страны, входящие в ЕС. Как только вопрос решится, Украина получит безвиз», считает Климкин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter