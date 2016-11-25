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Украина и Венгрия начинают новую историю сближения и сотрудничества

Украина и Венгрия начинают новую историю сближения и сотрудничества
На сайте украинского правительства сообщается, что Украина и Венгрия начали новую историю сотрудничества. Премьер-министр Украины сегодня встретился с представителями украинской громады Венгрии и заявил о начале «сближения между странами и углубления сотрудничества», - информирует replyua.net.

Владимир Гройсман подчеркнул, что страны будут развивать теплые и дружеские отношения с «прекрасной страной, имеющей с Украиной общую границу», а также искать пути сближения украинского и венгерского народов. Политик подчеркнул, что венгерское национальное меньшинство на территории Украины является достаточно большим, в связи с чем «мы обязательно должны развивать наши дружеские отношения».

Также глава украинского правительства прокомментировал результаты своего официального визита в Венгрию. Гройсман заявил: «Мы с премьер-министром Венгрии подписали несколько договоров, в частности в сфере инфраструктуры, спорта и финансов». Также политик отметил неизменность отношения Венгрии к вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вступления в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
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