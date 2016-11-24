Украина и Великобритания договорились о совместном расследовании финансовых преступлений

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины сообщает в Facebook, что между Украиной и Великобританией достигнута договоренность о проведении совместного расследования экономических, в том числе финансовых, преступлений, - передает replyua.net.
Лариса Сарган сообщает, что сегодня Юрий Луценко встретился со служащими Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, а также британским Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Также Луценку удалось переговорить с сотрудниками МВД Великобритании. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению об обмене опытом в расследовании тяжких финансовых, коррупционных и экономических преступлений. Сарган пишет, что также планируется формирование совместных британско-украинских следственных групп – потребность в таких следственных органах существует при проведении самых актуальных расследований.
Сарган отмечает, что представители британских правоохранительных органов заявили, что готовы предоставить Украине всяческую поддержку в борьбе с коррупцией, реформировании системы органов прокуратуры Украины, а также расследовании преступлений, совершенных государственными служащими Украины, в том числе связанных с получением неправомерной выгоды.
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