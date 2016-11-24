валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Украина и Великобритания договорились о совместном расследовании финансовых преступлений

Украина и Великобритания договорились о совместном расследовании финансовых преступлений
Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины сообщает в Facebook, что между Украиной и Великобританией достигнута договоренность о проведении совместного расследования экономических, в том числе финансовых, преступлений, - передает replyua.net.

Лариса Сарган сообщает, что сегодня Юрий Луценко встретился со служащими Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, а также британским Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Также Луценку удалось переговорить с сотрудниками МВД Великобритании. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению об обмене опытом в расследовании тяжких финансовых, коррупционных и экономических преступлений. Сарган пишет, что также планируется формирование совместных британско-украинских следственных групп – потребность в таких следственных органах существует при проведении самых актуальных расследований.

Сарган отмечает, что представители британских правоохранительных органов заявили, что готовы предоставить Украине всяческую поддержку в борьбе с коррупцией, реформировании системы органов прокуратуры Украины, а также расследовании преступлений, совершенных государственными служащими Украины, в том числе связанных с получением неправомерной выгоды.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
24589

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для

24 ноя 2016
14826

Невзоров: день рождения Кирюши – замечательное событие, но была упущена важная деталь

Александр Невзоров, известный российский журналист, дал интервью Эху Москвы и рассказал, что день рождения патриарха Кирилла стал днем «холуйства», сообщает replyua.net. По мнению Невзорова, в России


Последние новости

Пожар привел к эвакуации 60 тысяч жителей Хайфы

Масштабні пожежі в Ізраїлі невипадкові?

Власти Колумбии подписали пересмотренное мирное соглашение с повстанцами

Не безвізом єдиним: Туск анонсував санкції проти РФ

Украина и Великобритания договорились о совместном расследовании финансовых преступлений

П’ятигорець: головний профіт від безвізу ми вже отримали

Портников рассказал, что ждет жителей оккупированного Крыма

Французька преса знайшла у своєму політикумі агентів Кремля

Арест экс-депутата Рады Ефремова продлен до 22 января 2017 года

Сазонов пояснив причини, з яких ЄС відкладає введення безвізу для України

Блогер висміяв «міцних господарників» Донбасу

Путин рассказал, где заканчиваются границы России

Західна преса передбачила протистояння Меркель і Трампа

В 2017 году украинцев ждет повышение стоимости железнодорожных перевозок

Блогер розповів про чергові трагічні розбірки в окупованому Донецьку

Путін заявив, що затримані Україною кримські дезертири «йшли в інститут»

Хлеб в Украине дорожать не будет

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Сколько заработает Киев благодаря Евровидению?

Депутат: у украинцев начнут отбирать квартиры

 Новости за день