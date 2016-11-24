Арест экс-депутата Рады Ефремова продлен до 22 января 2017 года

Сайт «Цензор.НЕТ» сообщает, что Печерский районный суд Киева вынес определение о продлении ареста бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-главы фракции «Партии регионов», существовавшей в парламенте предыдущего созыва, до двадцать второго января следующего года, - передает replyua.net.
Корреспонденты агентства «Українські новини», присутствовавшие в зале судебного заседания при оглашении определения, заявили, что бывший депутат Рады Александр Ефремов категорически с ним не согласен – он считает его незаконным и намерен завтра же его обжаловать. Как сообщалось ранее, судебное заседание о продлении пребывания Ефремова под арестом началось еще 19 ноября. В нем были оглашены несколько перерывов, а в отдельные дни оно длилось по 17 часов.
Напоминаем, что Ефремов был задержан в аэропорту украинской столицы тридцатого июля. Ему были выдвинуты подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины и неприкосновенность украинского государства. Также, по мнению следствия, именно благодаря его действиям была создана террористическая организация «Луганская народная республика», а также произошел захват ее боевиками предприятия «Луганскуголь».
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