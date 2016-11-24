Блогер висміяв «міцних господарників» Донбасу

Блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук спробував розвінчати черговий міф проросійської пропаганди про «міцних господарників», - про це інформує replyua.net.
Так, блогер наголосив, що на території Донбасу дуже поширеним є міф про «міцних господарників». Зазвичай це такий собі керівник радянського типу – небагатослівний, суворий і кряжистий, з авторитарним стилем управління, виходець з «робітничого класу». Хоча жоден із таких «господарників» не міг похвалитись результатами своєї роботи, всі продовжували вважати їх на диво ефективними. Відтак, кожен мер на Донбасі хвалився своєю «господарністю», а міста при цьому виглядали доволі запущеними.
Нещодавно блогеру на очі трапилась стаття про місто Долина Івано-Франківської області. Там за останні кілька років замінили вікна у приміщеннях, де розташовуються бюджетники, перевели котельні переважної частини дитячих садків на альтернативне паливо, встановили сонячні панелі тощо. Вісімдесят відсотків коштів місто одержало від закордонних донорів, отримавши гранти з енергоефективності. Чомусь місто без «міцних господарників» змогло залучити інвестиції і провести реформу енергоефективності, не нарікаючи при цьому на свою важку працю і не закликаючи Київ їх «почути». Тим не менш, регіони, у яких заявляли, що «треба працювати, а не майданити», можна охарактеризувати як комунальне пекло, - наголошує блогер. Як це не парадоксально, Донбас й далі продовжує голосувати за «міцних господарників» і не хоче йти в ногу з прогресом, - зауважує Казанський.
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