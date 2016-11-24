В 2017 году украинцев ждет повышение стоимости железнодорожных перевозок

Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, «Укрзализныця» заявила, что в 2017 году повысит стоимость железнодорожных тарифов. Представители предприятия сообщили, что стоимость перевозок грузов железнодорожным транспортом вырастет на четверть, а стоимость проезда для пассажиров – на тридцать пять процентов.
Глава Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры заявил, что в 2017 году они планируют произвести индексацию железнодорожных тарифов. «Соответствующий проект финансового плана в ближайшее время будет направлен в Министерство финансов и Министерство экономического развития», - отметил Александр Федоренко.
Глава Департамента добавил, что причиной повышения тарифов являются рост цен на продукцию и материалы, которые закупаются в связи с потребностями отрасли. Федоренко заявил, что главной проблемой является подорожание электроэнергии и дизельного топлива. Не меньшей проблемой железнодорожной отрасли является сильный износ подвижного состава – на данный момент он составляет более девяноста процентов. Чиновник отметил, что стоимость грузоперевозок вырастет и за счет роста затрат на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии подвижного состава.
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