Хлеб в Украине дорожать не будет

Никаких предпосылок для подорожания хлебобулочных изделий в Украине сейчас не наблюдается, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Как отмечают эксперты, в течение ближайших двух или трех месяцев цены на муку и зерно останутся прежними, и производители не станут повышать стоимость хлеба. Недавно повысилась стоимость энергоносителей, однако это повышение производители могут компенсировать за счет увеличения цен на другую продукцию, к примеру, на сдобную выпечку, пирожные и торты. Напомним, что несколько дней назад многие эксперты заговорили о подорожании хлеба в нашей стране.
Однако советник министра торговли и экономического развития Дмитрий Романович сегодня заявил о том, что, если кто-то из производителей вдруг решит поднять цены на хлеб сразу на двадцать процентов, к примеру, то в этом случае постоянные покупатели этого производителя или начнут печь хлеб дома, или станут покупать хлебобулочные изделия у других производителей, которые нарастят производство, но стоимость повышать не будут. Напомним, что эксперты также спрогнозировали незначительный рост цен на основные продукты питания перед новогодними праздниками.
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